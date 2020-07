© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Lampedusa oltre 600 immigrati arrivati in poche ore. Bloccano voli da nazioni estere ma si può entrare illegalmente in Italia pagando gli scafisti. Fosse stato attuato il blocco navale oggi avremmo potuto garantire più sicurezza e messo fine a un business che non conosce crisi". Così su Facebook Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. (Rin)