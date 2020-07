Francia: Eliseo, Macron si rivolgerà alla nazione il 14 luglio con un'intervista televisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emmanuel Macron si rivolgerà alla nazione il 14 luglio, giorno di festa nazionale in Francia, con un'intervista televisiva di 45 minuti che inizierà alle 13:10. Lo ha reso noto l'Eliseo. Il capo dello Stato risponderà alle domande dei giornalisti Lea Salamé e Gilles Bouleau. L'intervista sarà trasmessa in diretta dalle emittenti "France 2" e "Tf1" e sarà ripresa simultaneamente da "France info", "Lci" e "Tv5Monde". Macron dovrebbe delineare gli orientamenti della sua politica previsti per l'ultima parte del suo mandato presidenziale, che giungerà al termine nel 2022. Il primo ministro Jean Castex, nominato nel recente rimpasto di governo, parlerà il giorno seguente con una dichiarazione sulla politica generale all'Assemblea nazionale. (Frp)