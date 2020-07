Milano: Pd su Municipio 9, giunta immobile, Lardieri ne prenda atto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del Pd Mario Esposito dichiara in una nota: “In Municipio 9 da ben 450 giorni, ovvero dal 18 aprile 2019, non viene convoca la Commissione Educazione ed Edilizia scolastica, tuttora ancora senza Presidente. Nonostante le nostre richieste e i nostri continui solleciti, questa maggioranza continua a infischiarsene. In una fase così delicata famiglie, studenti, dirigenti e personale scolastico sono stati del tutto abbandonati e sono costretti a subire uno stallo politico di cui la grave responsabilità è tutta nella inerme maggioranza del Municipio. Come se non bastasse, dopo le vergognose minacce del consigliere La Loggia rivolte al nostro capogruppo Stefano Indovino, arriva la bestemmia durante una seduta online da parte del consigliere Claudio Colombo della Lega. Un fatto increscioso, reso ancora più imbarazzante – conclude l’esponente dem – dal silenzio della maggioranza, che non ha voluto sanzionare il collega del Carroccio con una mozione di censura”. "In Municipio 9 siamo ormai allo sbando – commenta la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani -. Quello che è accaduto, prima le minacce poi la bestemmia, e soprattutto il fatto che una Commissione così importante non venga convocata da più di un anno fotografa una situazione vergognosa che non può più andare avanti. Il Presidente Giuseppe Lardieri deve prendere atto che una parte consistente della sua maggioranza, ormai sfilacciata, non lo sostiene più. I cittadini, che si aspettano che i loro eletti affrontino in modo costruttivo le questioni legate al territorio, meritano più rispetto”. (Com)