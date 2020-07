Coronavirus: virologa Hong Kong a "Fox News", Cina tardò ad ammettere trasmissione umana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese era a conoscenza del nuovo coronavirus molto prima di quanto abbia dichiarato. La denuncia, contenuta in una lunga intervista rilasciata al canale televisivo di informazione statunitense "Fox News", è di una virologa di Hong Kong, Li Meng Yan. La dottoressa, specializzata in virologia e immunologia presso la School of Public Health di Hong Kong, ha lasciato la città il 28 aprile e si trova in una località non resa nota degli Stati Uniti. Il giovane medico lamenta anche che i suoi supervisori hanno ignorato le sue ricerche sul virus all’inizio della pandemia. La donna confessa di sentirsi in pericolo e di temere che non rivedrà più la sua famiglia. Li Meng Yan afferma di essere stata una delle prime studiose al mondo a occuparsi del nuovo coronavirus nel laboratorio universitario in cui lavorava, che è un laboratorio di riferimento per l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sui virus influenzali e le pandemie. Nel dicembre del 2019, secondo il suo racconto, le era stato chiesto dal suo supervisore Leo Poon di esaminare un gruppo di casi simili alla Sars (Sindrome respiratoria acuta grave) provenienti dalla Cina continentale. (segue) (Nys)