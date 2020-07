Coronavirus: virologa Hong Kong a "Fox News", Cina tardò ad ammettere trasmissione umana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il governo cinese ha rifiutato di permettere a esperti stranieri, compresi quelli di Hong Kong, di fare ricerche in Cina”, dichiara la virologa, spiegando di essersi rivolta a degli amici per ottenere informazioni. Yan, infatti, aveva molti contatti professionali, avendo studiato nella Cina continentale. La dottoressa avrebbe appreso il 31 dicembre da un collega del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie che il virus si trasmetteva da uomo a uomo e di averlo riferito al suo superiore, che le disse di continuare a lavorare. Pochi giorni dopo, il 9 gennaio, l’Oms rilasciò una dichiarazione per comunicare che “secondo le autorità cinesi, il virus in questione può causare gravi malattie in alcuni pazienti e non si trasmette facilmente tra le persone”. La virologa sostiene di aver riferito di nuovo le sue scoperte al suo supervisore il 16 gennaio, che le avrebbe risposto di “tacere e stare attenta”. Secondo la dottoressa, anche il virologo Malik Peiris, della stessa università, era al corrente della situazione. L’Oms, attraverso la portavoce Margaret Ann Harris, ha negato che Yan, Poon o Peiris abbiano mai lavorato direttamente per l’Organizzazione, anche se Peiris ha partecipato a missioni e gruppi di esperti dell’agenzia, precisa "Fox News". (segue) (Nys)