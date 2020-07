Coronavirus: virologa Hong Kong a "Fox News", Cina tardò ad ammettere trasmissione umana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Li Meng Yan racconta anche di aver condiviso le sue impressioni col blogger di Hong Kong Lu Deh, che si trova negli Stati Uniti e le avrebbe consigliato di lasciare l’ex colonia britannica. Yan ha poi deciso di farlo, chiedendo al marito e collega di partire con lei. Il marito, però, non l’ha seguita. Secondo il suo racconto era arrabbiato e terrorizzato e avrebbe detto “Ci uccideranno tutti”. La dottoressa Yan giunta all’aeroporto di Los Angeles, è stata fermata dalle autorità doganali, alle quali ha chiesto di non essere rimandata in Cina e di essere protetta. Secondo il suo racconto, è stata a lungo interrogata dall’Fbi, che ha preso anche il suo cellulare. A "Fox News" è stata mostrata una ricevuta e l’emittente ha interpellato l’Fbi, che però ha risposto di non poter confermare né smentire le affermazioni della donna. Yan dice che i suoi amici e familiari nella città natale di Tsingtao sono sotto controllo e che il suo appartamento è stato messo a soqquadro. L’Università di Hong Kong dichiara che la virologa non fa più parte del suo organico e la sua pagina web è stata cancellata, benché lei sostenga di aver avuto l’approvazione per un congedo annuale. (Nys)