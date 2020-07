© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò che sta accadendo sulle autostrade della Liguria è allucinante. C’è un dirigente del ministero che può rispondere di quanto sta avvenendo in queste ore?". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che aggiunge: "Chi paga per questa assurdità? Non si può isolare una Regione così". (Rin)