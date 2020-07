Bosnia: Steinmeier su Srebrenica, giusto ricordare le oltre 8 mila vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venticinque anni dopo il massacro di Srebrenica, è giusto che tutti ora ricordino l'omicidio di oltre 8 mila uomini e giovani musulmani. Lo ha dichiarato il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, in un videomessaggio commemorativo. Steinmeier ha ricordato anche tutte le altre vittime della guerra civile in Jugoslavia e ha descritto i crimini commessi in quel momento come un'espressione estrema della pulizia etnica che non era l'obiettivo solo di una delle parti in guerra.(Seb)