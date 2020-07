Camera: martedì audizioni su istituzione commissione parlamentare italiani all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 14 luglio, il Comitato permanente sugli italiani nel mondo e la promozione del sistema Paese della Commissione Esteri, svolge le audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero: ore 9.30 presidente dell'Associazione Ricercatori Italiani del Regno Unito (Aisuk), Antonio Guarino, e, in videoconferenza, del presidente dell'Associazione Professionisti Italiani (Cap) di Parigi, Luigi Apollonio; ore 10.30 Dottoressa Delfina Licata, Fondazione Migrantes. La Commissione Esteri prosegue con le seguenti audizioni: ore 14.00 Franco Frattini, già ministro degli affari esteri; ore 15.00 Giulio Terzi di Sant'Agata, già ministro degli affari esteri. Lo rende noto l'ufficio stampa di palazzo Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)