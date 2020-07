Italia-Slovenia: minoranze esprimono gratitudine per visita a Trieste di Mattarella e Pahor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due organizzazioni della minoranza slovena in Italia, il Consiglio delle organizzazioni slovene (Sso) e l'Associazione slovena per la cultura e l'economia (Skgz), hanno accolto con favore la visita che i presidenti, Sergio Mattarella e Borut Pahor, effettueranno lunedì a Trieste e hanno espresso la loro gratitudine per questo evento. Un incontro di carattere storico in una terra estremamente delicata con l’obiettivo di superare le sofferenze e divisioni del secolo scorso: con questo spirito Mattarella e Pahor, si incontreranno a Trieste per una riconciliazione delle memorie in una prospettiva di nuova collaborazione tra Stati democratici in un cammino comune all'interno dell’Europa”. I due capi di Stato si vedranno alle 11 alla caserma Reggimento Cavalleria a villa Opicina per poi dirigersi, in un corteo congiunto, alla foiba di Basovizza, dove entrambi depositeranno una corona commemorativa. (segue) (Seb)