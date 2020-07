Camera: martedì audizioni su situazione pazienti oncologici in commissione Affari sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 14 luglio, alle ore 15, la Commissione Affari sociali svolge audizioni sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di rappresentanti dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) e di Salute Donna Onlus. Lo rende noto l'ufficio stampa di palazzo Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)