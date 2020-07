Virologa di Hong Kong denuncia: "La Cina sapeva del Covid e non ammise la trasmissione umana"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese era a conoscenza del nuovo coronavirus molto prima di quanto abbia dichiarato. La denuncia, contenuta in una lunga intervista rilasciata al canale televisivo di informazione statunitense "Fox News", è di una virologa di Hong Kong, Li Meng Yan. La dottoressa, specializzata in virologia e immunologia presso la School of Public Health di Hong Kong, ha lasciato la città il 28 aprile e si trova in una località non resa nota degli Stati Uniti. Il giovane medico lamenta anche che i suoi supervisori hanno ignorato le sue ricerche sul virus all’inizio della pandemia. La donna confessa di sentirsi in pericolo e di temere che non rivedrà più la sua famiglia. Li Meng Yan afferma di essere stata una delle prime studiose al mondo a occuparsi del nuovo coronavirus nel laboratorio universitario in cui lavorava, che è un laboratorio di riferimento per l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sui virus influenzali e le pandemie. Nel dicembre del 2019, secondo il suo racconto, le era stato chiesto dal suo supervisore Leo Poon di esaminare un gruppo di casi simili alla Sars (Sindrome respiratoria acuta grave) provenienti dalla Cina continentale.“Il governo cinese ha rifiutato di permettere a esperti stranieri, compresi quelli di Hong Kong, di fare ricerche in Cina”, dichiara la virologa, spiegando di essersi rivolta a degli amici per ottenere informazioni. Yan, infatti, aveva molti contatti professionali, avendo studiato nella Cina continentale. La dottoressa avrebbe appreso il 31 dicembre da un collega del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie che il virus si trasmetteva da uomo a uomo e di averlo riferito al suo superiore, che le disse di continuare a lavorare. Pochi giorni dopo, il 9 gennaio, l’Oms rilasciò una dichiarazione per comunicare che “secondo le autorità cinesi, il virus in questione può causare gravi malattie in alcuni pazienti e non si trasmette facilmente tra le persone”. La virologa sostiene di aver riferito di nuovo le sue scoperte al suo supervisore il 16 gennaio, che le avrebbe risposto di “tacere e stare attenta”. Secondo la dottoressa, anche il virologo Malik Peiris, della stessa università, era al corrente della situazione. L’Oms, attraverso la portavoce Margaret Ann Harris, ha negato che Yan, Poon o Peiris abbiano mai lavorato direttamente per l’Organizzazione, anche se Peiris ha partecipato a missioni e gruppi di esperti dell’agenzia, precisa "Fox News".Li Meng Yan racconta anche di aver condiviso le sue impressioni col blogger di Hong Kong Lu Deh, che si trova negli Stati Uniti e le avrebbe consigliato di lasciare l’ex colonia britannica. Yan ha poi deciso di farlo, chiedendo al marito e collega di partire con lei. Il marito, però, non l’ha seguita. Secondo il suo racconto era arrabbiato e terrorizzato e avrebbe detto “Ci uccideranno tutti”. La dottoressa Yan giunta all’aeroporto di Los Angeles, è stata fermata dalle autorità doganali, alle quali ha chiesto di non essere rimandata in Cina e di essere protetta. Secondo il suo racconto, è stata a lungo interrogata dall’Fbi, che ha preso anche il suo cellulare. A "Fox News" è stata mostrata una ricevuta e l’emittente ha interpellato l’Fbi, che però ha risposto di non poter confermare né smentire le affermazioni della donna. Yan dice che i suoi amici e familiari nella città natale di Tsingtao sono sotto controllo e che il suo appartamento è stato messo a soqquadro. L’Università di Hong Kong dichiara che la virologa non fa più parte del suo organico e la sua pagina web è stata cancellata, benché lei sostenga di aver avuto l’approvazione per un congedo annuale. (Nys)