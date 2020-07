Fase 3: Mulè (FI), Paese ostaggio del premier che si arroga pieni poteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il "bis" non richiesto che il premier Conte vuole concedere agli italiani sulla proroga dello stato di emergenza porta dritto allo svilimento dei poteri e del ruolo del Parlamento. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé. "Non si tratta più di condivisione o di rapporti normali tra maggioranza e opposizione, in questo caso ne va della qualità della democrazia stessa, già sfregiata dalle recenti forzature dei Dpcm e delle limitazioni delle libertà costituzionali decise unilateralmente da palazzo Chigi", spiega Mulè. "Doveva essere un passato che non doveva ripresentarsi e invece ritorna prepotentemente in maniera ancora più arrogante rispetto a prima. Non è in questo clima che si può pensare di far ripartire il Paese tenendolo ostaggio di un premier che pensa di poter arrogarsi pieni poteri. Chi imbraccia a sinistra la Costituzione se ne ricordi ed eviti di diventare complice di questo attentato", conclude il deputato di FI. (Com)