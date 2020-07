Ue: premier sloveno Jansa, ingresso Croazia in Schengen ed eurozona è nei nostri interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ingresso della Croazia nell’eurozona e nell’area Schengen rientra nell'interesse nazionale della Slovenia. Lo ha detto il primo ministro sloveno, Janez Jansa, all’emittente televisiva pubblica slovena dopo l’incontro con l’omologo croato, Andrej Plenkovic, svoltosi ieri. Jansa ha criticato la politica dei due precedenti governi sloveni che ha sostenuto il blocco dell'adesione della Croazia a queste due aree, sottolineando l'inutilità di tale politica di condizionalità. "Il recente passato ci ha mostrato che la rumorosa opposizione della Slovenia all'ingresso della Croazia (nell'Ocse, nell’area Schengen o nell’eurozona) ci ha portato a questa situazione che abbiamo con l'accordo (di frontiera) sull'arbitrato, e non vi è alcuna utilità", ha detto il premier di Lubiana. "La Slovenia è un membro responsabile dell'Unione europea", ha affermato Jansa spiegando che il so paese insisterà sull'attuazione di criteri uguali per tutti i paesi che aspirano ad aderire a Schengen ed eurozona. (Seb)