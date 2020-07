Arabia Saudita: tribunale Usa condanna Iran a risarcimento per attacco a Khobar Towers nel 1996

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale degli Stati Uniti ha condannato l'Iran a risarcire con 879 milioni di dollari i sopravvissuti dell'attacco terroristico alle Khobar Towers in Arabia Saudita del 1996. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". Le Khobar Towers erano un complesso residenziale nella città di Alkhobar - nell'est dell'Arabia Saudita e non lontano dalla base aerea Abdulaziz e dal quartier generale della Saudi Aramco a Dhahran - che ospitava americani impegnati nell'operazione Southern Watch, un'operazione militare organizzata e condotta dalla Task Force Southwest Asia in seguito alla guerra del Golfo, con il compito di monitorare e controllare lo spazio aereo a sud del trentaduesimo parallelo in Iraq. Un furgone imbottito di esplosivo fu fatto detonare il 25 giugno 1996 nei pressi del complesso, uccidendo 19 membri dell'aeronautica statunitense, un cittadino saudita e ferendo altre 498 persone. Il tribunale Usa ha sentenziato che il governo iraniano diresse l'azione e fornì l'esplosivo - contrabbandandolo dal Libano - a Hezbollah, ritenuto responsabile dell'esecuzione dell'attentato. (Res)