Fiumicino: Cangemi (FI), su Torre Palidoro tutto fermo, Regione Lazio intervenga

- "La riqualificazione della Torre di Palidoro è ancora un miraggio". È quanto dichiara, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi (FI). "Insieme a Mario Baccini e a Massimiliano Catini ho fatto un sopralluogo questa mattina per verificare lo stato dei lavori: è tutto fermo nonostante gli annunci della giunta per una rapida valorizzazione e l'allestimento del Museo dedicato a Salvo D'Acquisto - aggiunge Cangemi -. C'era l'impegno a restituire la Torre al patrimonio culturale entro agosto ma se la Regione non accelera i lavori ci troveremo di fronte all'ennesima promessa non mantenuta".(Com)