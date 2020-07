Fase 3: Caon (FI), stiamo pagando per la burocrazia ottomana di questo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I problemi stanno venendo alla luce e la riduzione del Pil del 9,5 per cento è un chiaro segnale". Lo dichiara Roberto Caon, deputato di Forza Italia. "Stiamo pagando – ha sottolineato Caon - per una burocrazia che sta strangolando il Paese. Chi investirebbe in Italia quando che per installare un’insegna luminosa ci vogliono come tempi dai 90 giorni ai 120 per avere l’autorizzazione definitiva; per realizzare un impianto per l’allevamento di galline occorrono in media 365 giorni, cioè fanno prima i pulcini a crescere che l’allevatore a ricevere l’autorizzazione dai competenti enti", si legge in una nota. "Alla pandemia globale che ha provocato blocchi economicamente devastanti per l’economia italiana si deve aggiungere normative farraginose da impero ottomano che sono e rappresentano il vero ostacolo alla modernità dell’Italia. Occorre – ha proseguito Caon – intraprendere la strada della modernità attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi anziché continuare a vietare tutto. Anche perché qualche ragione c’è se gli investitori esteri sono così bassi e questa ragione si chiama burocrazia, servizi ed infrastrutture da terzo o quarto mondo, tasse e costi di gestione da repubblica delle banane. Norme burocratiche che proteggono le imprese inefficienti intente a ricevere soldi pubblici e scaricare i costi sui contribuenti". "Siamo proprio sicuri – ha concluso il deputato di FI - che l’epoca attuale sia segnata dalla civiltà e dal progresso? Non stiamo forse percorrendo un cammino a ritroso che si porterà a un periodo buio e a un nuovo medioevo in Italia? La sensazione e lo sconforto nel Paese si sente nell’aria. Il Governo corra immediatamente ai ripari prima che le tensioni sociali esplodano".(Com)