© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvini non ha telefonato a Geert Wilders per prendere le distanze dalla posizione che ieri il leader nazionalista olandese ha manifestato. Lo scrive su Twitter Andrea Marcucci, capogruppo del Pd in Senato, che aggiunge: "La Lega ed il partito di Wilders sono alleati. ‘Non un centesimo all’Italia’, evidentemente è la battaglia che li unisce".(Rin)