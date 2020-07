Lazio: è morto imprenditore Lorenzo Folio, assessore Lavoro "scomparsa dolorosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto venerdì 10 luglio Lorenzo Folio, proprietario della Seko Spa, una delle maggiori industrie radicate anche a Rieti. "Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla familia Folio. Lorenzo Folio è stato un esempio di serietà, competenza, professionalità e amore per il territorio", commenta, in una nota, l'assessore al Lavoro e politiche per la ricostruzione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. "Ha saputo dare vita a una grande realtà produttiva con cui anche in questi giorni, come Regione Lazio, ci siamo confrontati per orientare lo sviluppo e la reindustrializzare di un altro sito produttivo - aggiunge l'assessore -. Scompare un signore d'altri tempi, rispettoso delle istituzioni, delle altre associazioni datoriali, delle aziende e degli operai. Lorenzo Folio lascia indubbiamente un vuoto che potrà essere colmato solo se i suoi insegnamenti saranno da tutti perseguiti".(Rer)