Libia: Unsmil preoccupata dagli scontri a Janzur e chiede al Gna di disarmare gruppi armati

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) si è detta preoccupata dai recenti scontri nell'area di Janzour, a Tripoli, e ha chiesto al Governo di accordo nazionale (Gna) di disarmare i gruppi armati. Lo riferisce il portale libico "Al Wasat" citando un comunicato dell'Unsmil. In quest'ultimo si legge che gli scontri hanno "terrorizzato la popolazione e causato numerosi morti e feriti" e sono "azioni spericolate che mettono i civili direttamente in pericolo". Il comunicato aggiunge che gli scontri arrivano in una fase di ripresa della capitale libica da un "assedio di 15 mesi" e che "il Governo di accordo nazionale dovrebbe attuare quanto prima una riforma del settore recuritario in concomitanza con il disarmo di gruppi armati e la smobilitazione e reintegrazione dei loro membri". (Lit)