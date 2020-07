Coronavirus: studio su mortalità regionale per Covid-19, Lombardia nella media europea dopo standardizzazione per età (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diversa distribuzione per età delle popolazioni, insieme al notevole aumento della letalità nelle fasce over 70, spiega le differenze nei dati grezzi: si pensi ad esempio che gli over 70 in Lombardia sono il 17% contro il 6,9% in Catalogna, il 7,9% della Greater Londra e il 9,5% della regione di Bruxelles-Capital. La Lombardia è rimasta uno dei pochi casi in cui la metropoli capoluogo (Milano) non sia stata investita in modo rilevante dall'onda epidemica, ma al contrario abbia registrato tassi di mortalità inferiori alla regione stessa. Tuttavia si nota come la mortalità lombarda per Covid-19, che a 30 giorni era una delle più basse, sia cresciuta più che in altre regioni nelle settimane della pandemia dalla quarta alla settima, con una discesa più lenta rispetto agli altri ambiti metropolitani. Un andamento simile si è registrato anche a Stoccolma. Tali dati richiedono ulteriori approfondimenti, tenendo conto dei diversi approcci di gestione della fase 1 dell'epidemia, prevalentemente ospedaliera e con misure di contenimento, rispetto alla fase 2, durante la quale si richiede un’azione efficiente a livello territoriale e la considerazione che i focolai delle Rsa possano avere avuto un ruolo rilevante. (Com)