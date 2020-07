Ue: Faraone (Iv), Salvini alleato di Wilders, nuovo slogan "Prima gli Italiani, ma dopo gli olandesi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, postando su Facebook le foto di Geert Wilders e Matteo Salvini scrive: "Quello a sinistra che espone il cartello con scritto 'Non un centesimo all’Italia' non è il fratello gemello di quello che a destra stringe la mano a Salvini. Né un sosia. È la stessa persona. Vi giuro. Si chiama Geert Wilders, leader del Partito per la libertà in Olanda, ed è un grande amico, nonché alleato in Europa, di Salvini. Quello che nei cartelli, nelle felpe e anche nelle uova strapazzate scrive 'prima gli italiani'", si legge. "Stanno nello stesso gruppo al parlamento europeo - continua Faraone -, hanno un programma in comune. Impedire che l’Europa distribuisca risorse a tasso zero all’Italia. Quelle che servono per la sanità, per la cassa integrazione, per le famiglie e le imprese. Wilders lo fa per ovvie ragioni, per lui prima gli olandesi. Quello che mi sfugge è il 'prima gli italiani' di Salvini. O forse no. Mancherà la seconda parte. 'Prima gli Italiani, ma solo dopo gli olandesi'”, conclude il senatore di Iv. (Rin)