Bosnia: Palazzotto (Leu) su Srebrenica, chiaro esempio conseguenze del nazionalismo estremista

- Ciò che accadde l’11 luglio 1995 a Srebrenica va chiamato con il suo nome: genocidio. Lo scrive in una nota Erasmo Palazzotto (LeU), presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. “Oltre 8.372 persone, davanti agli occhi dei soldati dell’Onu e con la complicità del governo dei Paesi Bassi, furono massacrate perché musulmane. I soldati del generale Ratko Mladic (condannato in primo grado a novembre 2017 per crimini di guerra e per il genocidio di Srebrenica) rastrellarono migliaia di musulmani bosniaci. Separarono le donne con i bambini dagli uomini. Le prime vennero stuprate e deportate, i secondi torturati e assassinati. Sepolti in fosse comuni e poi dissotterrati e sepolti di nuovo: perché i loro corpi fossero smembrati e irriconoscibili. Annullati. Diverse centinaia di vittime sono ancora disperse”, si legge nella nota di Palazzotto. “Chi è scampato ai rastrellamenti, alle violenze, alla fame e alla sete, alla marcia della morte a piedi verso la zona libera di Tuzla e al genocidio è testimone del capitolo più buio dell’Europa del Dopoguerra. Venticinque anni dopo, ricordare Srebrenica significa aver chiaro quali possono essere le conseguenze del nazionalismo estremista. In un momento in cui xenofobia e conflitti etnici riaffiorano in tutto il mondo”, ha detto Palazzotto.(Res)