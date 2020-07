Egitto: sindacato medici chiede rilascio di colleghi fermati per critiche a gestione governativa del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni membri del maggior sindacato dei medici in Egitto hanno richiesto alle autorità del Cairo di rilasciare alcuni loro colleghi che sono stati fermati per critiche sulla gestione dell'emergenza coronavirus da parte del governo. Lo riferisce il quotidiano "El Masry El Youm". I medici Mohamed Moataz, Ahmed Safwat, Alaa Shabaan, Ahmed Sabra e Hani Bakr sono stati arrestati dalle autorità egiziane a fine maggio per aver commentato du Facebook un discorso del primo ministro Mustafa Madbouli e le modalità di gestione dell'emergenza da parte dell'esecutivo. I medici detenuti hanno incolpato il governo per l'aumento di contagi e decessi. "La situazione deve essere regolata al fine di evitare un crisi interna alla classe medica", ha dichiarato Ehab al Taher, segretario generale del sindacato dei medici. Quest'ultimo aveva già denunciato a fine mese un possibile collasso del sistema sanitario a causa della mancanza di misure protettive per il personale sanitario dopo che un giovane medico era morto di coronavirus. Successivamente, il premier Madbouli ha ordinato l'equipaggiamento protettivo necessario e disposto che un piano in ogni ospedale adibito alla quarantena venga destinato all'isolamento e alla cura dei contagiati tra il personale sanitario. (Cae)