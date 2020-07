Bosnia: Borrell su Srebrenica, la pagina più buia della storia moderna dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Srebrenica, 25 anni fa, è stata scritta la pagina più buia della storia moderna dell'Europa. E’ quanto affermato in una nota dall’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell. “All'inizio degli anni Novanta, l'integrazione europea stava facendo progressi e gli ex stati comunisti stavano guardando a ovest ea Bruxelles per costruire democrazie pacifiche e prospere nel nostro continente. Nello stesso periodo, scoppiò una guerra nel cuore dell'Europa. Le guerre e la distruzione che seguirono allo scioglimento della Jugoslavia devastarono la vita delle persone nei Balcani occidentali. Nel luglio 1995 sulle colline intorno a Srebrenica, oltre 8 mila persone, principalmente ragazzi e uomini, furono sistematicamente e deliberatamente uccise. La popolazione di Srebrenica contava sulle Nazioni Unite e sullo status della città come un rifugio sicuro, ma invece divenne vittima di un genocidio. I tribunali internazionali hanno definito queste atrocità un genocidio e i fatti di ciò che è accaduto sono chiari a tutti noi oggi. La tragedia di Srebrenica ha avuto luogo nel bel mezzo della guerra che ha attraversato la Bosnia ed Erzegovina dal 1992 al 1995, causando circa 100 mila vittime, di cui la metà civili”, ha detto Borrell. È giusto ricordare “cosa è successo a Srebrenica come parte tragica della nostra storia europea condivisa. Imparare dal nostro passato significa usare ciò che la storia ci ha insegnato a costruire un futuro migliore, basato su una comprensione condivisa della nostra storia e delle sue tragedie. Lo dobbiamo anche alle vittime e alle loro famiglie, con molti sopravvissuti che ancora oggi ricordano le immense atrocità a cui hanno assistito 25 anni fa. Le vite di molti sono state influenzate per sempre e continuiamo a onorare le vittime e a sentirci con tutte le persone che hanno perso i propri cari e continuano a soffrire”, ha aggiunto Borrell. (segue) (Beb)