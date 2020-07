Bosnia: Borrell su Srebrenica, la pagina più buia della storia moderna dell'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come cittadino spagnolo, ha aggiunto Borrell, “posso relazionarmi abbastanza bene con l'impatto devastante di una guerra civile e con quanto sia difficile affrontare il passato. Gli eventi della guerra civile spagnola e le sofferenze furono un vivido ricordo nella mia famiglia e solo quando la dittatura terminò nel 1975, la Spagna iniziò a costruire una comunità basata sulla riconciliazione, la democrazia, la libertà. La prospettiva di aderire al progetto europeo è stata fondamentale per il successo della Spagna. La transizione alla democrazia inizialmente si basava su una memoria selettiva degli eventi passati. Più recentemente, tuttavia, è riemersa la storia della guerra civile. Stiamo recuperando e rivalutando il nostro passato, che sta scatenando dibattiti tra cittadini, storici e persino legislatori. La storia deve essere ricordata nella sua interezza, non in modo selettivo. Non per esserne imprigionato, ma per imparare da esso”, ha aggiunto l’Alto rappresentante. “Venticinque anni dopo Srebrenica, la Bosnia-Erzegovina si confronta con il suo passato e il revisionismo dei fatti storici e la retorica infiammatoria sono dannosi. La glorificazione dei criminali di guerra è inaccettabile. I cittadini si aspettano una leadership politica competente, coraggiosa e visionaria, per affrontare i fatti e guidare le società verso un futuro migliore. La riconciliazione quotidiana deve diventare una realtà nelle scuole, nelle strade, nei villaggi e nelle città. I leader della regione hanno il dovere di riunire i loro cittadini, in particolare i giovani, attorno a un'ambizione comune, costruita sulla fiducia, sulla comprensione reciproca e sul rispetto reciproco”. (segue) (Beb)