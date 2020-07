Bosnia: Borrell su Srebrenica, la pagina più buia della storia moderna dell'Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sin dall'inizio, ha aggiunto l’Alto rappresentante, “l'Unione Europea è stata un progetto volto a superare le tragedie del passato. L'integrazione dei Balcani occidentali è un'altra parte essenziale di questo progetto. Quando parliamo del percorso verso l'Unione europea, sottolineiamo elementi chiave come lo stato di diritto e la cooperazione regionale. Queste non sono frasi o tecnicismi vuoti. Lo stato di diritto significa costruire stati e società pluralistiche e democratiche, società aperte basate sulla non discriminazione e in cui le imprese, le persone e la società civile possano prosperare. Lo stato di diritto indica un ambiente che consente ai media indipendenti di svolgere il proprio lavoro vitale. Significa essere in grado di trovare un lavoro basato sulle proprie competenze e aspirazioni, non sull'affiliazione a un partito politico. Responsabilizzare le società, favorire la cooperazione transfrontaliera, promuovere il pluralismo sono il modo migliore per arricchire la democrazia e disarmare il nazionalismo. In particolare, i giovani meritano di essere ascoltati e di avere l'opportunità di crescere e contribuire all'Europa di domani”, ha detto Borrell. “Ricordando Srebrenica, l'Unione europea è al fianco della popolazione della Bosnia-Erzegovina e dei Balcani occidentali. Ci impegniamo a fare la nostra parte, a costruire un futuro in cui conflitti e atrocità non siano più concepibili. Conto sullo stesso livello di impegno e dedizione dei leader dei Balcani occidentali a lavorare attivamente con noi per costruire insieme un futuro pacifico e prospero”, ha concluso l’Alto rappresentante Ue. (Beb)