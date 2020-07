Bosnia: Amendola su Srebrenica, genocidio richiama responsabilità comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venticinque fa una delle più grandi tragedie europea dal secondo dopoguerra. Il genocidio di Srebrenica chiama ancora oggi le nazioni europee e la comunità internazionale alle proprie responsabilità. Lo ha scritto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, sulla sua pagina Facebook. "Abbiamo costruito l’Unione europea come luogo di pace e prosperità anche dopo quel dolorosissimo conflitto balcanico. Non dimentichiamolo", ha scritto il ministro. (Res)