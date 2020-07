Decreto Rilancio: M5s sul blog, grazie a noi passata norma su corretto smaltimento mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A livello mondiale, è stato stimato che basta l'1 per cento di mascherine non smaltite a regola per tradursi in circa 10 milioni di mascherine, corrispondenti a 40mila chili di plastica nell'ambiente. Numeri che - si legge in un post sul Blog delle Stelle a firma di Ilaria Fontana, vicepresidente del Movimento 5 Stelle alla Camera - ci hanno imposto un immediato ragionamento sullo smaltimento di questi dispositivi di protezione, per evitare che finiscano in parte disperse nell'ambiente o non smaltite correttamente. Per questo come commissione Ambiente dapprima ci siamo opposti all'idea che questo potesse voler dire più discariche e inceneritori e poi abbiamo studiato altre vie. Possiamo affermare, con estrema soddisfazione, di esserci riusciti. La campagna 'Alla natura non serve' con l'hashtag #buttalibene, promossa dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ha già lanciato un importante messaggio di sensibilizzazione sull'impatto provocato dal ricorso massiccio dei dispositivi di protezione individuale. Siamo pero riusciti anche a intervenire in Parlamento, approvando un emendamento a mia prima firma al Decreto Rilancio, che dopo l'ok della Camera ora attende il vaglio del Senato". (segue) (Rin)