Decreto Rilancio: M5s sul blog, grazie a noi passata norma su corretto smaltimento mascherine (2)

- Fontana specifica che "la norma che abbiamo introdotto mira a definire le modalità di recupero dei materiali delle mascherine, i criteri di raccolta presso le abitazioni e le forme di conferimento, anche attraverso misure di incentivazione a favore dei cittadini. Pensiamo a punti di raccolta capillari – collocati fuori dai centri commerciali o davanti alle farmacie – simili a quelli utilizzati per rifiuti speciali come materiali sanitari o pile. Non potevamo permetterci di passare dall'emergenza sanitaria a quella ambientale e la soluzione messa in campo può rappresentare una risposta efficace", si legge ancora. "L'emendamento prevede anche l'istituzione di un fondo di un milione di euro nel 2020, al fine di promuovere la prevenzione una sperimentazione sul riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale in un'ottica circolare, privilegiando per le mascherine prodotti monomateriale e per i guanti materiali biodegradabili e compostabili. Infine, nel provvedimento si definiscono sanzioni adeguate per chi abbandona guanti e mascherine a terra o in mare, anche se l'aspetto fondamentale – mi preme ribadirlo – riguarda la circolarità e la compatibilità delle produzioni industriali e dei comportamenti delle persone con i cicli naturali. Questa emergenza sanitaria ci deve spingere a ripensare al nostro stile di vita, di produzione e di consumo. Dobbiamo sempre essere responsabili dei nostri gesti", conclude il post. (Rin)