Elezioni a Singapore, netta vittoria del Partito di azione popolare del premier uscente Lee

- Il Partito di azione popolare (Pap) di Singapore ha vinto nettamente le elezioni di ieri, anche se l’opposizione ha ottenuto un risultato senza precedenti. Il partito del primo ministro uscente, Lee Hsien Loong, ha conquistato 83 dei 93 seggi contesi e potrà continuare a governare. In termini percentuali, però, il consenso è sceso dal 69,9 per cento del 2015 al 61,2 per cento. I rimanenti dieci seggi sono andati al Partito dei lavoratori (Wp), guidato da Pritam Singh, che si conferma l’unica formazione di opposizione rappresentata in parlamento, come nella precedente legislatura. Il Partito per il progresso di Singapore (Psp), di cui è segretario generale Tan Cheng Bock, non ha ottenuto alcun seggio. Il Pap ha presentato i suoi candidati per tutti i 93 seggi, mentre il Wp si è battuto per 21 seggi e il Psp per 24. Il premier Lee ha dichiarato che il suo partito ha ricevuto un chiaro mandato di governo, ma ha ammesso che la percentuale dei voti non è stata quella sperata e che l’elettorato, soprattutto quello più giovane, ha mostrato il desiderio di altre voci in parlamento.“I singaporiani hanno compreso quale fosse la posta in gioco e perché dobbiamo essere uniti nell’interesse nazionale”, ha affermato il leader in una conferenza stampa tenuta all’alba. “Userò questo mandato in modo responsabile per affrontare la Covid-19 e la recessione economica e per passare in sicurezza attraverso la crisi e oltre”, ha proseguito Lee. “Questa non è stata un’elezione piacevole, ma una in cui le persone si trovano ad affrontare problemi reali e si aspettano che arrivi un clima più duro”, ha sottolineato. Quest’anno il prodotto interno lordo dell’Isola subirà, secondo le previsioni, una contrazione compresa tra il quattro e il sette per cento, il peggiore dato economico di sempre per Singapore, cui la pandemia contribuirà in misura determinante, ma non esclusiva. Negli ultimi mesi il governo ha iniettato nell’economia nazionale ben 90 miliardi di dollari di Singapore (oltre 57 miliardi di euro, pari a circa il 20 per cento del Pil nazionale).Il primo ministro uscente ha aggiunto di aver parlato col leader del Partito dei lavoratori Pritam Singh, che sarà leader dell’opposizione. “Non vediamo l’ora di lavorare insieme a lui”, ha detto. Anche il ministro delle Finanze e vicepremier uscente Heng Swee Keat, nonché primo assistente segretario generale del Pap, che ha affiancato Lee nella conferenza stampa, ha evidenziato la necessità della collaborazione tra maggioranza e opposizione. Heng, che è il primo ministro designato, ha indicato come priorità la prosecuzione della ristrutturazione dell’economia, la protezione dei posti di lavoro, la creazione di nuova occupazione e il consolidamento dei fondamentali per rafforzare la fiducia degli investitori.La presidente di Singapore, Halimah Yacob, ha sciolto il parlamento su richiesta del primo ministro Lee lo scorso 23 giugno. La decisione, nel pieno dell’emergenza pandemica, ha suscitato discussioni e polemiche: le forze di opposizione hanno denunciato le restrizioni all’attività elettorale imposte dall’esecutivo, adottando a giustificazione proprio il coronavirus, come una mossa politica tesa a porle in una situazione di grave svantaggio rispetto alla principale forza di governo. Poco dopo l’annuncio dello scioglimento, il premier Lee ha tenuto un discorso alla nazione nel quale ha spiegato che l’alternativa sarebbe stata attendere la fine della pandemia, ma che non c’è alcuna certezza che l’emergenza finisca prima della scadenza del mandato dell’attuale governo, ad aprile del prossimo anno.Per garantire il diritto di voto nel contesto della pandemia, il governo ha aumentato il numero dei seggi sul territorio – da 880 a 1.100 – e consentito ai cittadini che si trovano ricoverati o in quarantena di votare al di fuori dei loro distretti di assegnazione. Gli elettori sono stati inoltre sollecitati a votare in specifiche fasce orarie, per limitare l’affollamento ai seggi. Nel paese restano però in vigore anche divieti agli assembramenti pubblici, che sono stati additati dai partiti di opposizione come un grave handicap.Contro le restrizioni in vigore si sono espresse nelle scorse settimane diverse organizzazioni per i diritti umani, e persino i Parlamentari Asean per i diritti umani, un gruppo di parlamentari di diversi paesi della regione dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico. In un rapporto, l’organismo ha affermato che “tenere elezioni durante la pandemia di Covid-19 rischia di minare un contesto elettorale che già non è libero”.Nei giorni scorsi, i partiti di Singapore non hanno potuto organizzare alcun comizio o evento di massa, e persino le attività elettorali porta a porta sono state limitate a gruppi di non più di cinque persone. I messaggi elettorali trasmessi da automobili sono stati consentiti, ma non i discorsi dal vivo, i video in diretta o eventi musicali dalla sommità degli autoveicoli. Il governo si è difeso dalle critiche affermando di aver riservato più tempo ai messaggi elettorali televisivi e radiofonici. I comizi dal vivo, specie nelle ore serali, costituiscono però a Singapore un tradizionale veicolo per far conoscere all’opinione pubblica candidati dal profilo emergente, e sono soliti attrarre migliaia di persone. Tan Cheng Bock, segretario generale del Psp, ha denunciato un iniquo vantaggio per il Pap e lamentato che “le modalità della campagna elettorale sono state stravolte”.Il Psp è un attore esordiente della scena politica di Singapore, fondato da Tan – veterano della politica nazionale, più volte candidato alla premiership – e sostenuto dal fratello minore del premier Lee, Lee Hsien Yang, che il primo ministro ha da tempo disconosciuto. Ormai da mesi, i due fratelli ed altri esponenti della dinastia Lee sono protagonisti di un’aspra faida familiare che non ha giovato all’immagine del primo ministro. Lee Hsien Yang e un altro fratello minore del premier, Lee Wei Ling, sono in lotta per rivendicare l’eredità politica e patrimoniale del padre, l’ex premier Lee Kuan Yew, cofondatore del Pap. L’elezione sarà probabilmente l’ultima nel paese sotto la guida di Lee, che ha espresso più volte l’intenzione di farsi da parte e lasciare spazio a una nuova generazione di leader nel corso della prossima legislatura. Dall’indipendenza di Singapore, nel 1965, nessun partito è mai stato in grado di sottrarre le redini del governo al Pap. (Fim)