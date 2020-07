Bulgaria: seconda giornata di proteste antigovernative, scontri fra polizia e manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scontri tra polizia e manifestanti e numerosi arresti hanno segnato il secondo giorno di proteste di massa ieri sera in Bulgaria. I dimostranti hanno chiesto le dimissioni del premier Bojko Borisov e del procuratore capo Ivan Gechev, accusati di corruzione e di legami con dei gruppi criminali. La protesta è arrivata in risposta a una perquisizione effettuata negli uffici del presidente Rumen Radev il 9 luglio, in seguito all’arresto di due consiglieri di Radev. Molti cittadini bulgari hanno visto questa mossa come un tentativo di mettere a tacere Radev il giorno dopo che ha insistito sulla necessità di svolgere un'indagine sui dipendenti dei servizi di sicurezza statali che sono stati inviati a guardia della villa del controverso esponente politico Ahmed Dogan. (Seb)