Bosnia: si tengono oggi a Potocari le commemorazioni per il genocidio di Srebrenica (5)

- "Ora è il turno dei tribunali della regione dopo la chiusura del tribunale dell'Aia nel 2017. In Bosnia-Erzegovina le autorità hanno compiuto importanti progressi, sebbene sia necessario processare altri tremila oggetti d'indagine, compresi quelli relativi a Srebrenica. Di particolare preoccupazione è il numero dei presunti autori del genocidio, che sono fuggiti in Serbia e lì hanno trovato un rifugio sicuro, compresi leader politici e comandanti militari. È profondamente inquietante che così tanti presunti autori di genocidio non abbiano ancora affrontato la giustizia. Sono stato testimone del dolore dei sopravvissuti che devono affrontare una realtà che vede alcuni di quelli che si dice abbiano ucciso i loro cari possono ancora camminare liberamente per le strade", ha concluso Brammertz. (Bos)