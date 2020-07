Bosnia: premier britannico Johnson su Srebrenica, peggiore atrocità da Seconda guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venticinque anni fa l'Europa ha assistito alla peggiore atrocità avvenuta nel continente europeo dopo la Seconda guerra mondiale: il genocidio a Srebrenica, in Bosnia-Erzegovina. Lo ha scritto su Twitter il premier britannico, Boris Johnson, in occasione del 25mo anniversario del genocidio. “Oggi piangiamo e ricordiamo le vittime di quei terribili crimini e sosteniamo le famiglie nella loro lotta per la giustizia”, ha aggiunto il primo ministro britannico. (Rel)