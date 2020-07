Ue: Conte dall'omologo olandese Rutte, restano divergenze sul fondo per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questioni bilaterali, ma soprattutto un confronto sul piano per la ripresa dell’Unione europea: questi i temi principali della cena di lavoro svoltasi ieri sera fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il premier olandese, Mark Rutte. Conte, in un punto stampa organizzato al termine dell’incontro, ha detto che “non è stata una 'cena frugale', ma abbondante e un’ospitalità molto cortese”. Il confronto, tuttavia, seppur positivo vede Roma e Amsterdam su fronti diversi. “Abbiamo condiviso entrambi la necessità che il piano di ripresa possa essere finalizzato quanto prima. Non è nell’interesse di nessuno che la risposta Ue sia ritardata. C’è convergenza sul fatto che ci debba essere una risposta europea”, ha detto Conte, ribadendo tuttavia che permangono “alcuni dettagli e divergenze” che obbligano i due capi di governo a restare in contatto sino “al prossimo Consiglio Ue” del 17 e 18 giugno, per poter “coordinare meglio i nostri sforzi”. Interrogato sul tema delle condizionalità da inserire nel piano per la ripresa, il presidente del Consiglio ha espresso un parere molto chiaro. “L’Italia ha già operato verso le riforme. Abbiamo elaborato un piano di rilancio e abbiamo appena approvato il Decreto semplificazioni. Ciascun paese deve proiettarsi, come l’Italia, in questa dimensione di riforme strutturali e investimenti che gli consentano una pronta ripresa”, ha detto Conte. Allo stesso tempo, ha aggiunto il premier, è necessario “fare in modo che il Recovery Plan sia effettivo e reale per i paesi che ne hanno bisogno. Se lo infittissimo di condizionamenti, che avrebbero l’effetto di rallentare questa ripresa, il piano potrebbe diventare inefficace. Dobbiamo assolutamente evitare di lasciarci imbrigliare dalla burocrazia: dobbiamo lavorare per tagliare la burocrazia”.Il presidente del Consiglio ha parlato anche di vari temi di politica interna, a partire dalla questione della proroga dello stato d’emergenza. “Non c’è dubbio che discussioni del genere debbano essere portate all’attenzione del Parlamento. Durante questo periodo d’emergenza sono stato spesso nei due rami del Parlamento per un debito confronto. Io non ho detto che il governo ha deciso di prorogare lo stato d’emergenza, ho detto che è un tema che dobbiamo affrontare. Ho detto che sarà una decisione collegiale del governo che verrà fatta col debito confronto con il Parlamento e ho solo anticipato quella che potrebbe essere una proposta che valuteremo tutti insieme”, ha spiegato Conte che ha poi aggiunto: “Non ho detto che è stata presa una decisione, ma ho voluto chiarire che questa proposta non significherebbe che la curva epidemiologica stia sfuggendo dal nostro controllo, ma che verrebbe prorogato lo stato d’emergenza e quindi, di conseguenza, anche quelle minime misure che stiamo adottando”.Il primo ministro ha dedicato anche un passaggio sulla questione della concessione ad Aspi e al Ponte di Genova. “Non mi fate fare l’indovino. La mia intenzione è portare al prossimo Consiglio dei ministri il dossier Aspi: è un dossier che va chiuso, è stato aperto troppo a lungo. In questo momento la palla è nel campo di Aspi. Noi abbiamo dichiarato che le ultime proposte presentate non sono accettabili. Ho confermato che c’è stata una riunione a livello tecnico” da cui, secondo il premier, dovrebbe emergere per Aspi “quella che potrebbe essere considerata una proposta irrinunciabile dal governo”. “Ma se non arriverà una proposta irrinunciabile, l’esito è segnato”, ha detto Conte. Infine un passaggio sui parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi. “Abbiamo preso un impegno con loro che deve essere mantenuto: non possiamo dimenticare quella tragedia che credo ci abbia insegnato molto. Perché se oggi lo Stato si mostra intransigente sul tema dell’interesse pubblico, se lo Stato di fronte a una convenzione rafforzata da una legge che ne aveva blindato le clausole inique ha rimesso tutto in discussione, con grande intemperanza e determinazione, è perché lo Stato sta mantenendo questo impegno”, ha detto Conte. “Vedremo sino alla fine, ma ritengo di poter dire che abbiamo mantenuto e stiamo mantenendo l’impegno che abbiamo assunto anche con loro”, ha concluso il presidente del Consiglio. (Beb)