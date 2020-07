Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore al Bilancio e Demanio, Roberto Tasca partecipa alla commemorazione di Giorgio Ambrosoli, a 41 anni dalla sua uccisione, promossa dal Coordinamento Libera Milano. Intervengono anche il presidente onorario di Libera, Nando Dalla Chiesa, il nipote di Ambrosoli, Stefano Mattacchini e Isabella Novembre, figlia di Silvio Novembre.Via Morozzo della Rocca angolo via San Vittore (ore 22.00)REGIONEL'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, partecipa, con il sindaco Gianpetro Maffoni, all'inaugurazione dell'incubatoio per il ripopolamento ittico nell'area “ex canile”.Area “ex canile”, via Convento Aguzzano Orzinuovi/Bs (ore 10.00)L'assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia Martina Cambiaghi, partecipa a una serie di incontri in provincia di Cremona. Tra gli appuntamenti, la tavola rotonda, in Municipio, sulle tematiche sportive locali con i componenti della commissione Sport del Comune di Crema (Cr). Presenti, tra gli altri, il delegato del Coni Fabiano Gerevini, il consigliere delegato allo Sport Walter Della Frera e il presidente della commissione Eugenio Campari. Successivamente l'assessore visita il velodromo cittadino “Pierino Banfi” e il Tennis Club cittadino. Infine , a Casalmaggiore, presenzia alla prima giornata del Campionato regionale lombardo – Prove multiple assoluto - Decathlon ed Eptathlon.Tennis Club, via del Fante, 2 – Crema/Cr (ore 15.00); Centro sportivo Baslenga (strada Baslenga, 12 . Casalmaggiore/Cr (ore 16.30)L'assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato è presente ai banchetti di Fratelli d'Italia per raccogliere le firme per chiedere le elezioni subito per avere un governo scelto dagli italiani. De Corato sarà al gazebo di Bresso in via XXV aprile, galleria commerciale Esselunga, (ore 11.15), a Novate Milanese in via Repubblica davanti al civico 15 (ore 12.00) e a Cologno Monzese in via Mazzini (ore 16.00).VARIEIl presidente di Arpa Lombardia, Stefano Cecchin, interviene alla cerimonia per il riavvio ufficiale dell'impianto di prelievo ipolimnico. Al termine, c'è un incontro di presentazione sulle attività e i risultati conseguiti durante il primo anno di attivazione dell'AQST.Impianto di prelievo ipolimnico - Biandronno – lungolago (località Trampolino) (ore 9.45)Area Pro Loco - Gavirate - lungolago (isola Virginia). (ore 11.00)La Lega Salvini Premier Milano organizza il presidio “Basta Occupazioni, restituiamo Milano ai milanesi”Cascina Torchiera, piazzale Cimitero Maggiore, 18 (ore 11.00)Commemorazione di Giorgio Ambrosoli, a 41 anni dalla sua uccisione, promossa dal Coordinamento Libera Milano. Alla cerimonia partecipa l'assessore al Bilancio e Demanio, Roberto Tasca. Intervengono anche il presidente onorario di Libera, Nando Dalla Chiesa, il nipote di Ambrosoli, Stefano Mattacchini e Isabella Novembre, figlia di Silvio Novembre.Via Morozzo della Rocca angolo via San Vittore (ore 22.00) (Rem)