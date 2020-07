Coronavirus: Speranza a "Il Foglio", ecco come useremo soldi Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia avrà il suo vaccino per il Coronavirus con la messa in commercio delle prime dosi entro la fine di quest'anno”. Così il ministro delle Salute, Roberto Speranza, in un’intervista a "Il Foglio", nella quale specifica che “non punterei tanto alla obbligatorietà quanto a un monito persuasivo. Perché la protezione è importante per tutti”. Il ministro ribadisce che sarà gratuito per tutti, con la precedenza, per la somministrazione del vaccino, alle fasce più deboli: “Lo Stato dovrà farsi carico del vaccino, che quindi dovrà essere gratuito. Ovviamente non avremo subito dosi per tutti e quindi partiremo dai soggetti più a rischio, cioè dal personale sanitario, dai più anziani, da chi ha altre patologie”. Il ministro poi si dice a favore di uno scudo penale per i medici denunciati a causa di decessi di pazienti per il Coronavirus. “Una protezione è legittima. E penso che sia giusto prevedere anche a livello legislativo un qualche strumento che possa tutelare i medici riconoscendo loro la specialità e la straordinarietà di quel momento storico”. (segue) (Rin)