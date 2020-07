Coronavirus: Speranza a "Il Foglio", ecco come useremo soldi Mes (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Speranza poi aggiunge che "ciò che non percepiamo fino in fondo è che oggi il mondo si trova nella sua fase peggiore e un Paese con la testa sulle spalle non si può permettere su questo fronte di essere superficiale". L'Italia "ha bisogno di molti miliardi per rafforzare il suo sistema sanitario e i prestiti del Mes dedicati alle spese sanitarie possono aiutare il nostro Paese a trasformare una crisi in una grande opportunità". Il ministro poi aggiunge che "sappiamo già dove dovremmo indirizzarli: investimenti per i presidi ospedalieri, edilizia sanitaria, rafforzamento della sanità territoriale, nuove strumentazioni per la diagnostica, sanità digitale, telemedicina, ricerca e non ultimo un settore cruciale per il nostro paese: investimenti per renderlo più attraente nell'ottica di diventare un grande hub della farmaceutica". Infine, sulla possibilità che Berlusconi entri dentro al governo, il ministro della Salute precisa che "non vedo i presupposti per un allargamento della maggioranza". (Rin)