Bosnia: Guterres su Srebrenica, un quarto di secolo fa l'Onu ha fallito

- Il genocidio di Srebrenica fu il peggior crimine di atrocità sul suolo europeo dopo la Seconda guerra mondiale: 25 anni dopo è giusto rendere omaggio alle migliaia di persone brutalmente assassinate e non dimenticarle mai. Queste le parole del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione del 25mo anniversario dei fatti avvenuti a Srebrenica, in Bosnia-Erzegovina. “Un quarto di secolo fa, le Nazioni Unite e la comunità internazionale fallirono”, ha detto Guterres, secondo cui “come ha affermato l’ex segretario generale Kofi Annan, questo fallimento perseguiterà la nostra storia per sempre”. (Nys)