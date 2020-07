Hong Kong: primarie dei democratici iniziate in ritardo dopo perquisizione uffici organizzatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate a Hong Kong le primarie per la scelta dei candidati pro democrazia per le prossime elezioni del Consiglio legislativo (Legco), che si terranno il 6 settembre settembre. L’organizzazione è coordinata da Benny Tai, giurista e attivista, in prima fila nel movimento del 2014 Occupy Central with Love and Peace, e Au Nok-hin, ex legislatore del Partito democratico e membro del Fronte civile per i diritti umani. Sono allestiti più di 250 seggi in tutti e cinque i collegi elettorali, ma c’è preoccupazione per l’affluenza a causa dei timori per la legge sulla sicurezza nazionale, da poco entrata in vigore, e per una nuova ondata di casi di coronavirus. Oggi si vota dalle 12 alle 21 e domani dalle 9 alle 21. Secondo gli organizzatori l’inizio delle operazioni di voto è stato ritardato di tre ore a causa di un raid della polizia nei loro uffici. Robert Chung Ting-yiu, presidente dell’Istituto di ricerca sull’opinione pubblica (Pori), ha riferito che ieri l’ufficio per la Cyber-sicurezza e la criminalità informatica ha disposto una perquisizione in un ufficio di Wong Chuk Hang per il sospetto di una sottrazione di dati da parte di hacker. (segue) (Cip)