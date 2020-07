Hong Kong: primarie dei democratici iniziate in ritardo dopo perquisizione uffici organizzatori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Joshua Wong, attivista pro-democrazia di Hong Kong ed ex leader del gruppo politico Demosisto, ormai sciolto, è intervenuto sulla questione accusando Tsang di aver cercato di intimorire le persone rispetto ale primarie che i partiti dell'opposizione stanno pianificando questo fine settimana. Wong ha descritto i commenti di Tsang come una tattica del governo per generare “un effetto deterrente” sulle persone e ha dichiarato che è importante che il popolo voti e mostri il proprio malcontento. “È importante che tutti i cittadini e tutti gli elettori escano per votare, ogni voto conta e conta anche mostrare il nostro malcontento a Pechino”, ha detto Wong. Il giovane attivista ha anche detto di essere preoccupato per la sua sicurezza personale, affermando di essere consapevole del fatto che, in base alla nuova legge, rischia di essere estradato nella Cina continentale e condannato all'ergastolo. “Non ho mai sottovalutato il rischio ma la minaccia non potrà sconfiggere gli abitanti di Hong Kong: ci renderà ancora più forti [nella nostra] determinazione e continueremo la nostra campagna elettorale, indipendentemente da come il governo di Pechino e Hong Kong ci minacciano”. (segue) (Cip)