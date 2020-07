Hong Kong: primarie dei democratici iniziate in ritardo dopo perquisizione uffici organizzatori (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno, un portavoce del governo ha reso noto che il periodo per la presentazione delle candidature è fissato per il 18-31 luglio. Per garantire che tutti i candidati competano su un piano di parità, il capo esecutivo Carrie Lam ha indicato il 18 luglio come data di conclusione dei lavori del Legco di sesto mandato, che non sarà sciolto fino al rinnovo. Secondo un documento sulle disposizioni per le elezioni generali Legco 2020, il registro finale 2020 dovrebbe essere pubblicato entro il 25 luglio. L’Ufficio di registrazione ed elettorale istituirà più di 610 seggi elettorali ordinari per l'elezione. Circa 31 mila addetti saranno assunti e formati per lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio. (Cip)