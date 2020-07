Turchia: approvata dal governo riforma dell'ordine degli avvocati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una contestata riforma dell'ordine degli avvocati proposta dal Partito della giustizia e dellos viluppo (Akp) è stata approvata dal parlamento della Turchia. Lo riferisce il quotidiano tuco "Cumhuriyet". Il disegno di legge è stato approvato per 251 voti a favore e 163 contro, con i primi espressi perlopiù dai parlamentari dell'Akp e del suo alleato Mhp, il Partito del movimento nazionalista. Il 6 luglio, il maggior partito d'opposizione, il Partito repubblicano del popolo (Chp), ha reso noto che avrebbe fatto ricorso alla Corte costituzionale in caso di approvazione della riforma.La riforma introduce come principale novità la possibilità per gli ordini provinciali degli avvocati con più di 5 mila associati di suddividersi in organizzazioni più piccole con almeno duemila membri. Lo scorso giugno, gli esponenti di associazioni degli avvocati da tutto il paese sono accorsi ad Ankara in segno di protesta contro emendamenti che ritengono antidemocratici e finalizzati ad accantonare le voci contrarie al governo. Inizialmente bloccate dalla polizia, le proteste pacifiche hanno potuto poi svolgersi nella capitale.La protesta degli avvocati ha ricevuto ampio sostegno da parte del Chp e lo stesso leader del partito, Kemal Kilicdaroglu e il presidente del Partito buono, Aksener, hanno accolto con favore la marcia. "Finché la costituzione è aperta, tutti hanno il diritto di camminare disarmati e senza essere attaccati dalla polizia”, ha dichiarato allora il leader del Chp. Kilicdaroglu ha sottolineato che le associazioni di avvocati sono entità legali e ha affermato che in un'unica provincia può esserci solo un'associazione di avvocati "proprio come può esserci una sola banca centrale in uno stato o in un distretto può esserci solo governatore". Kilicdaroglu ha criticato l'Akp, il partito del presidente Recep Tayyip Erdogan, per aver messo sotto il suo controllo la magistratura e puntato il dito contro la posizione filo-governativa del responsabile dell'Ordine degli avvocati della Turchia, Metin Feyzioglu. (Tua)