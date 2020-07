Torino: armato di bastone devasta bar della basilica di Superga, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, a Torino, tre equipaggi del nucleo Radiomobile dei Carabinieri sono dovuti intervenire nell’area della Basilica di Superga dove era stato segnalato al 112 un nigeriano 46enne in evidente stato di alterazione psico-fisica armato di bastone. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno individuato l'uomo mentre danneggiava il dehors del bar della Basilica. I turisti presenti sono andati via spaventati. L’uomo ha rotto il vetro del frigorifero delle bevande del locale e, sebbene invitato alla calma, ha continuato a rompere gli espositori e i cartelli pubblicitari. I militari a quel punto lo hanno circondato e disarmato; poi lo hanno immobilizzato. Il bastone è stato sottoposto a sequestro. L’uomo, arrestato, è ora piantonato per accertamenti presso l’ospedale “San Giovanni Bosco” di Torino.(Rpi)