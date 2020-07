Autostrade: Fico, sono per la revoca, chi sbaglia va via

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul nodo Autostrade “sono per la revoca. Mi interessa però affermare un principio: è finito il tempo in cui può succedere un disastro e chi ha la concessione di un bene pubblico pensa di farla franca, perché si sente proprietario di quel bene. I beni pubblici vengono affidati, chi sbaglia, va via. Non c’è ricco o potente che tenga”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista a "La Repubblica". (Rin)