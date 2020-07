© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui vitalizi "alla Camera c’è già stata la decisione e il taglio è rimasto in piedi, vale 45 milioni di risparmio. Molti partiti non sono d’accordo con la sentenza di Palazzo Madama. Il Senato, nella sua indipendenza, può cambiare quella decisione in ufficio di presidenza o appellarsi in secondo grado". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista al quotidiano "La Repubblica". (Rin)