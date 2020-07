Bosnia: ministro Esteri tedesco su genocidio di Srebrenica, una ferita ancora aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venticinque anni fa a Srebrenica oltre 8 mila persone sono state uccise: è stato il peggior crimine di guerra commesso in Europa dopo la Seconda guerra mondiale. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas. “Questa ferita è ancora aperta in molti luoghi. Per noi è chiaro che il futuro pacifico dei Balcani occidentali risiede nell'Unione europea”, ha detto il capo della diplomazia tedesca. (Geb)