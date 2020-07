Serbia: proteste a Belgrado, chiesta indagine sull'uso della forza da parte degli agenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste sono iniziate ieri sera contro la decisione delle autorità di ripristinare le misure restrittive per limitare il nuovo aumento dei contagi da Covid-19, e contro l'annuncio del coprifuoco nel fine settimana a Belgrado. Secondo alcune testimonianze raccolte dai media locali i cittadini scesi in strada hanno accusato le autorità di aver allentato le misure a maggio per consentire la convocazione di elezioni parlamentari e di avere consentito in questo modo un aumento esponenziale dei contagi, aumento che si vorrebbe adesso limitare con un nuovo coprifuoco. I manifestanti sono riusciti ieri sera a sfondare il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine e a entrare nella sede dell'Assemblea legislativa di Belgrado. La polizia, dopo avere respinto fuori i dimostranti, ha cominciato a fare uso di lacrimogeni all'esterno della sede del parlamento. Le autorità serbe hanno anche schierato la polizia a cavallo per fermare i manifestanti, i quali hanno dato fuoco a un furgone e a due autovetture della polizia. La protesta ha preso il via anche a Novi Sad e Kragujevac, due dei maggiori centri urbani del paese. I manifestanti a Belgrado hanno gridato anche slogan quali "Non cederemo il Kosovo" e "Arrestate Vucic", in riferimento al presidente della Repubblica e leader del Partito progressista serbo che ha ottenuto il 62 per cento dei voti alle elezioni del 21 giugno. (segue) (Seb)