Francia-Kosovo: Eliseo, incontro tra Macron e Hoti per rilancio dialogo Pristina-Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto a Parigi il primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti, per "evocare il rilancio del dialogo di normalizzazione tra la Serbia e Kosovo, che è un elemento indispensabile di stabilità e di sicurezza dei Balcani occidentali e delle rispettive prospettive di adesione all'Unione europea dei due paesi". È quanto si legge in una nota diffusa dall'Eliseo. La presidenza di Parigi ricorda che, su iniziativa di Macron e del cancelliere tedesco Angela Merkel, il 10 luglio si terrà un vertice in videoconferenza su questo dossier. "Questo vertice farà seguito a quello che si è già tenuto a Berlino il 29 aprile 2019. Sarà il risultato delle azioni che la Francia e la Germania conducono insieme presso la Serbia e il Kosovo, nell'obiettivo di consolidare la stabilità dei Balcani e rafforzare i loro legami con l'Unione europea", si legge nel comunicato. (segue) (Frp)