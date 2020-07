Serbia: "abuso della forza" negli scontri a Belgrado, ministro Interno sostiene polizia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi era allo studio l'ipotesi, poi ritirata, di chiudere le Case dello studente a causa dell'alto numero di contagiati. I cittadini che manifestavano ieri a Belgrado hanno inoltre cacciato gli esponenti dell'opposizione che si sono presentati in piazza dopo l'avvio delle proteste, fra cui Vuk Jeremic, leader del Partito popolare (Ns) e membro del gruppo trasversale d'opposizione Alleanza per la Serbia (Szs). I dimostranti hanno gridato anche slogan quali "Non cederemo il Kosovo" e "Arrestate Vucic", in riferimento al presidente della Repubblica e leader del Partito progressista serbo che ha ottenuto il 62 per cento dei voti alle elezioni del 21 giugno. Il voto è stato immediatamente seguito da un improvviso aumento di casi di Covid-19, secondo i dati ufficiali emessi dalle autorità sanitarie nazionali. Le elezioni sono state inoltre caratterizzate dalle polemiche e dal boicottaggio di parte dell'opposizione e dalle segnalazioni di alcuni deputati dell'europarlamento. Nelle settimane precedenti al voto, infatti, il commissario Ue all'Allargamento Oliver Varhelyi ha ricevuto due lettere da parte di altrettanti gruppi del parlamento europeo che ammonivano contro le condizioni "non eque" che facevano da contesto alle elezioni in Serbia. La prima lettera è giunta dai deputati di Renew Europe, mentre la seconda è di quelli appartenenti alle file dei socialisti e dei democratici. La relazione sul processo elettorale da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), ha risposto Varhelyi, sarà "una base" per la valutazione annuale della Commissione europea sullo Stato balcanico. (Seb)